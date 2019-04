Milan, per il dopo Gattuso spunta van Bommel

C’è un nome nuovo per la panchina del Milan. Dopo Marco Giampaolo, Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini, nelle ultime ore è spuntato il nome di Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero nell’ultimo scudetto (2010-2011 con Massimiliano Allegri in panchina) e attuale tecnico del Psv, che sta lottando con l’Ajax per l’Eredivisie. L’olandese è considerato l’uomo giusto dal club di via Aldo Rossi. Ha appena compiuto 42 anni il 22 aprile (stesso giorno di Kakà), è un grande conoscitore di calcio, da giocatore ha indossato maglie importanti (ha militato anche nel Psv, Barcellona e Bayern Monaco) e nel maggio 2012 aveva lasciato il Milan in lacrime, dopo 50 presenze ufficiali, per tornare in patria, in Olanda, e chiudere la carriera al Psv. Che allena da questa stagione, facendo ritorno a San Siro per la partita di Champions League contro l’Inter.



A conti fatti, il Milan potrebbe così decidere di affidare la panchina a un suo ex calciatore, dopo che in passato nella recente era Berlusconi e nell’anno cinese del misterioso Yonghong Li era già successo con Leonardo, Clarence Seedorf, Pippo Inzaghi, Cristian Brocchi e Rino Gattuso appunto. Così tra qualche mese potrebbe sbarcare, o meglio tornare, van Bommel a Milanello. L’ennesimo tentativo per riportare il Milan tra i top club europei. Ultimo aggiornamento: 16:24





