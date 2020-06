Milan, ultimatum a Donnarumma: rinnovo entro fine mese

Donnarumma vuole restare al Milan. E il Milan non vuole perderlo. E nemmeno regalarlo. E vista la mancanza assoluta di offerte per lui la proprietà statunitense ha deciso di puntare ancora su Gigio, su un portiere giovane che ha i colori rossoneri nel cuore. Per convincerlo sembra che Gazidis abbia fatto arrivare al suo agente, a Mino Raiola, un offerto da 7,5 milioni. Un milione e mezzo in più dell’attuale accordo. Soldi in più che dovrebbero convincere il giocatore a restare un’altra stagione a Milano e garantire al Milan di non perdere il giocatore a zero.

Nel mezzo c’è un progetto ambizioso che potrebbe cambiare tutto.

Perché se il club di Via Aldo Rossi è pronta da tempo ad ascoltare per lui offerte da 50 milioni in più è anche vero che continuare con lui in un’ipotetica prossima Champions significherebbe che si potrebbe continuare per tanti anni con il portiere più forte d’Italia. Un’offerta quasi irrinunciabile con una deadline imposta da Gazidis entro e non oltre martedì 30. Ora il futuro è nelle sue grandi mani. Un futuro ancora al Diavolo?

La risposta del portierone anche della Nazionale di Mancini sembra essere scontata anche perché Gigio sul mercato, dopo tanto vociferare del Psg, non ha mai avuto reali interessamenti da parte di nessun club. Non perché Gigio non valga, anzi, ma solo per una questione di richiesta economica da parte del club rossonero che ha sempre chiesto almeno 50 milioni di euro. Prezzo fisso, non trattabile.

Con la Roma ci sarà Duarte in panchina, non Ibrahimovic. Lo svedese come sempre sostenuto tornerà solo con la Spal o più facilmente ancora con la Lazio. Intanto gli scout del Milan continuano a cercare giovani promesse. L’ultima scoperta Adolfo Gaich, centravanti argentino classe 1999, del San Lorenzo, autore di 5 reti in 12 gare in stagione. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA