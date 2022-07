Milan, ultimatum al Bruges per De Ketelaere: entro domani la risposta. Il piano B si chiama Ziyech

di Luca Uccello

Ancora un giorno di trattativa. Non uno di più. Poi il Milan cambierà obiettivo di mercato. Mollerà Charles De Ketelaere. Lo lascerà al Bruges che non lo ha convocato per la prima in campionato (che ha vinto lo stesso: 3-2 al Genk). C’è ancora differenza tra domanda e offerta. I belgi fanno leva sull’offerta da 37 milioni del Leeds, mentre i rossoneri arrivano a 30 milioni più bonus legati a obiettivi e una possibile rivendita. Vincent Mannaert, general manager, di un club che continua a produrre giovani talenti, continua a chiedere almeno 5 o 6 milioni in più rispetto all’offerta milanista. Una differenza che oggi impedisce al classe 2001 di venire a Milano.

Una città che lui ha scelto per crescere e dove la sua famiglia è pronta a vivere con lui. Secondo i bene informati la madre del trequartista che dovrebbe cambiare la faccia al Milan di Stefano Pioli, sarebbe già stata a Milano per cercare casa per il figlio in vista di un eventuale trasloco in Italia.

Tutti ci sperano ma ora tocca alla proprietà statunitense fare un passo in avanti, non perdere un futuro campione per tre milioni di euro. Ma il Milan si sta muovendo da tempo per un’eventuale alternativa. Il trequartista è la priorità assoluta dei rossoneri ma nel caso il Bruges dovesse continuare a fare muro, il Milan virerebbe su Hakim Ziyech del Chelsea. Il costo totale dell’operazione dovrebbe essere intorno ai 25 milioni. Il nodo più difficile è comunque l’ingaggio del marocchino che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che va oltre il monte ingaggi previsto dai rossoneri. Poi ci sarebbe Asensio del Real Madrid.

Al Milan piace da sempre e lo spagnolo non direbbe di no alla possibilità di continuare la propria carriera a Milano. Il giocatore è in scadenza di contratto con i Blancos e non rinnoverà, probabile quindi una partenza in questa finestra di mercato. Costo del cartellino 25-30 milioni di euro ma come per Ziyech il problema resta l’ingaggio, da 8 milioni di euro. Di sicuro Brahim Diaz non può bastare a questo Milan, soprattutto quello di riserva visto nello sciagurato sabato pomeriggio in terra ungherese (3-2) con il modesto lo ZTE.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA