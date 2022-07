De Ketelaere, la pista si rafredda. Spunta Ziyech

di Luca Uccello

Niente da fare. Charles De Ketelaere resta a Bruges. Almeno per ora. Il secondo e non decisivo incontro tra Milan e il Club Brugge si è svolto a Lugano ma non ha portato a niente. Non all’esito sperato da Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno raggiunto in mattinata la cittadina svizzera a pochi chilometri di distanza da Milano. La distanza tra le parti (32 milioni più una percentuale sulla futura rivendita l’offerta, 37 la richiesta) resta e non sembra esserci via d’uscita. Il Milan deve ragionare su cosa fare per non rischiare di perdere un altro obiettivo di mercato. È già successo con Botman, sta per succedere con Renato Sanches destinato a firmare per il Psg e potrebbe succedere ancora se De Ketelaere non dovesse arrivare. Le alternative non mancano ai rossoneri che in questi anni ci hanno abituato a cambiare obiettivo di mercato molto velocemente davanti a richieste economiche ritenute non adeguate. E anche queste del Bruges per la proprietà statunitense è una richiesta fuori mercato. Ma come detto non manca il giocatore giusto che possa indossare la maglia numero 10 del Milan. Può essere Adli che sta stupendo un po’ tutti, potrebbe essere Hakim Ziyech. Da Bruges a Londra sempre via Milano.

I contatti in queste ultime ore si sono intensificati e il Milan potrebbe essere la nuova squadra del trequartista di origine marocchina. “Si & Dan Talk Chelsea”, che su Twitter segue da vicino le vicende dei Blues in campo e fuori, è certo che sul futuro di Ziyech presto ci saranno importanti novità di mercato: “Ziyech non è salito sull’autobus della squadra del Chelsea quando il loro aereo ha fatto ritorno dalla tournée negli USA”.

Sempre secondo quanto trapela dal mondo Chelsea, “il trasferimento al Milan procede a ritmo serrato. Nuovi colloqui si sono svolti anche questa settimana: ora i due club stanno lavorando con ottimismo verso la conclusione di un affare voluto da tutti”. Un’operazione che si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni circa. Il Milan farebbe firmare un contratto di cinque anni a Ziyech che sembra aver accettato la cifra di 4,5 milioni di euro di base fissa più quasi due milioni di bonus per riuscire a raggiungere la cifra di denaro attualmente percepita a Londra.

