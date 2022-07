Milan, aspettando De Ketelaere tutti pazzi per Adli. Tomori verso il rinnovo

di Luca Uccello

Tutti pazzi per Yacine Adli. È lui il volto nuovo, l’unico per il momento, di un Milan che deve ancora conoscere da vicino Origi, capire tutte le potenzialità dell’attaccante arrivato da Liverpool con la patente di titolare. Grande tecnica, una forte personalità e la capacità di giocare in più ruoli hanno permesso al francesino di conquistare un posto in squadra, di conquistare il mondo rossonero.

Un ragazzino che piace a tutti, che il Milan ha deciso di portarsi un casa dopo averlo lasciato un anno a maturare a Bordeaux. Capace di verticalizzazioni rapide e pericolose Adli sta convincendo il proprio allenatore a utilizzarlo anche come numero 10.

Il ruolo fino alla passata stagione di Brahim Diaz, quello che dovrebbe ricoprire De Ketelaere. Un ruolo non semplice soprattutto per uno della sua età. Ma Yacine è rimasto umile, non si sta montando la testa. Continua a sorridere e fare cose semplici. In campo come fuori. Un campioncino anche in questo, nel suo modo di essere un trequartista moderno. Aspettando la risposta definitiva del Bruges, Charles De Ketelaere ha deciso, come già fatto da Tonali, di rinunciare ad una parte di stipendio, arretrati che il Bruges deve ancora versare sul suo conto. Una rinuncia importante pur di agevolare la chiusura della trattativa. Il Milan ha alzato la sua offerta portandola a 31 milioni d euro più 4 di bonus. Maldini e Massara ora attendono solo il via libera finale del Club Bruges.

Intanto il giocatore classe 2001 che può giocare da esterno come trequartista secondo Taecke non si è allenato con la squadra. Una scelta a quanto pare unilaterale, di CDK che ha rifiutato di allenarsi in gruppo ed è tornato a casa subito dopo essere arrivato al centro sportivo. Una forzatura che non sarebbe piaciuta alla dirigenza rossonera. In ogni caso un accordo definitivo, si legge su hln.be, potrebbe essere raggiunto nella giornata di oggi. Rinnovo a un passo per Fikayo Tomori: la trattativa è in fase avanzata, con il giocatore pronto a firmare il nuovo contratto fino al 2027.

