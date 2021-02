Il Milan torna in vetta con Ibra e Rebic. Poker al Crotone

Missione compiuta per il Milan, che batte il Crotone (10 gol subiti dai calabresi nelle due gare giocate a San Siro tra Inter e rossoneri) e sorpassa l’Inter in testa alla classifica, ora ancora a -2. Nonostante il risultato, la squadra di Stefano Pioli fa comunque fatica fino al secondo gol perché li avversari si chiudono bene e cercano di ripartire sfruttando le fasce. Ounas cerca di creare qualcosa, mentre il Diavolo prova a scardinare la difesa per sbloccare il risultato. E ce la fa solo al 30’ quando Ibrahimovic, dopo una triangolazione con Rafael Leao batte Cordaz e sigla il suo gol in carriera con i club. Un traguardo al quale teneva molto e in campo lo aveva fatto notare rimproverando spesso i suoi compagni di squadra. Il Milan non rischia, ma il Crotone è ostico. Regge fino al 19’ della ripresa quando Theo Hernandez sfonda sulla sinistra e serve una palla che Zlatan deve soltanto appoggiare in rete. Poi sale in cattedra Calhanoglu, guarito dal coronavirus. Il turco nel giro di 60 secondi regala due assist a Rebic. Il croato chiude così il match. Nel finale Mandzukic cerca la quinta rete, ma Cordaz gli nega la gioia del primo gol con la maglia rossonera.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Vulic, Zanellato, Benali, Reca; Ounas, Di Carmine. All.: Stroppa

