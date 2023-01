Milan, è notte fonda dopo il capolavoro tricolore: il derby ultima spiaggia

Il Milan è imploso precipitando in una notte sempre più fonda travolto in casa da un Sassuolo che non vinceva addirittura da otto partite.

Il 2-5 di San Siro è il secondo ko consecutivo in campionato dopo quello per 4-0 con la Lazio. San Siro fischia, solo la curva sostiene la squadra nella speranza di una pronta reazione domenica prossima, nell'ennesimo derby che davvero vale una stagione e forse anche il futuro di Pioli. Il Milan è sparito come a Lecce, come contro il Torino in coppa Italia, come nella Supercoppa di Riyad contro l'Inter e come contro la Lazio all'Olimpico. Pesano soprattutto i tanti gol subiti, 13 nelle ultime 4 partite di campionato (e i 3 in Supercoppa).

L'umiliante sconfitta di ieri segna il punto più basso delle vicende rossonere dal dicembre 2019, dal pokerissimo preso a Bergamo contro l'Atalanta che costrinse la società a ritornare sul mercato e a prendere Ibrahimovic affidandogli il compito di guida sul campo e dentro lo spogliatoio. Da quel momento il Milan è cresciuto fino allo scudetto, capolavoro della gestione Pioli-Maldini.



