Milan a Cremona domani alle 20,45. Pioli: «Restare in scia al Napoli»

di Luca Uccello

Il Milan di Stefano Pioli non intende fermarsi. Vuole ancora vincere. Perché l’obiettivo è «restare attaccati al Napoli». Un Napoli che sembra inarrestabile (alle 18,30 ospita al Maradona l’Empoli, alla stessa ora Spezia-Udinese).

E come dice il tecnico rossonero, alla vigilia della gara contro la Cremonese (alle 20,45 allo Zini) «nessuno si aspettava che il Napoli facesse così tanti punti». Il Milan ha la possibilità di restare in scia, di mettere pressione agli azzurri. E per farlo bisognerà riuscire a conquistare altri tre punti in uno stadio dei bei ricordi per Pioli: «Lo stadio di Cremona? «Ho un gran ricordo da giocatore, perché lì ho segnato il mio unico gol in serie A».

E il condottiero del Diavolo si aspetta che a segnare ora sia Origi o Ante Rebic. Uno dei due giocherà dall’inizio. La preferenza sembra prevalere ancora una volta sull’attaccante belga, ma con il croato pronto a subentrare e dare una mano in caso di bisogno. Il Milan fin qui lontano da San Siro ha conquistato undici punti frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta a Torino.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 19:46

