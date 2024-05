Il Milan aspetta l'allenatore: Conceicao, salta il summit col Porto. Rilancerà un Leao in caduta libera?

di Luca Uccello

Andrè Villas Boas è il nuovo presidente del Porto. L'ex allenatore (Porto, Chelsea, Tottenham tra le altre) è un presidente con idee di calcio diverse da quelle di Sergio Conceiçao. Ma questo non significa che il tecnico dei Dragoni, squadra che guida oramai da sette stagioni, sia in uscita per il Milan. Questo è il desiderio suo, come scrive il quotidiano sportivo del Portogallo A Bola. Il desiderio del super procuratore Jorge Mendes che, dopo aver lavorato sul prolungamento di contratto di Rafael Leao col Milan, è pronto a dare una mano anche sul futuro tecnico del club rossonero. L'incontro previsto nel giorno del suo insediamento non c'è stato.

Conceiçao era in campo con la squadra. Il summit avverrà nei prossimi giorni. Un incontro atteso in Italia da tutta la dirigenza rossonera decisa ora a puntare sul tecnico portoghese che ha un legame forte con il club di Oporto oltre che un contratto fino al 30 giugno 2028. Un contratto firmato un paio di settimane fa, con lo storico presidente Pinto da Costa, battuto nelle ultime elezioni proprio da Villas-Boas.

Quest'anno ha concluso il campionato al terzo posto dietro Sporting Lisbona e Benfica con 66 punti a -18 dalla prima e meno dieci dalla rivale di sempre. Non fortunatissimo il cammino in Champions League dove non è mai andato oltre i quarti di finale. L'esperienza non gli manca, i risultati, soprattutto nell'Europa che conta sì. E i pochi dubbi rimasti riguardano proprio il suo cammino europeo e la pochissima esperienza avuta lontano dal suo Paese. Una sola stagione in Francia, sulla panchina del Nantes. In Portogallo invece ha allenato l'Olhanense, il Braga e il Vitoria Guimaraes prima di andare una stagione in Ligue 1. Con l'arrivo di Sergio Conceiçao il club di via Aldo Rossi spera di poter rilanciare Rafael Leao oggi in caduta libera.

