Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 12:57

