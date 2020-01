Milan, folla di tifosi per Ibrahimovic: «Questa è casa mia, farò saltare ancora San Siro»

Giovedì 2 Gennaio 2020, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno di Zlatanal Milan non è passato inosservato. Una folla di tifosi ha accolto il rientro in città dell'attaccante svedese con cori e applausi. E ilsembra essere carico di grinta. Ad un giornalista che gli chiedeva il primo messaggio per i tifosi del, Zlatan ha infatti risposto: «Tornerò a far saltare San Siro».Ibrahimovic è stato accolto al suo arrivo la mattina del 2 dicembre all'aeroporto di Linate da Zvonimir, storico centrocampista del Milan e da giugno 2019 Chief Football Officer della squadra milanese. Dopo il bagno di folla di tifosi festanti che ha salutato il suo ritorno, l'attaccante svedese di 38 anni è stato scortato alla clinica La Madonnina per le visite mediche. Il calciatore è sembrato soddisfatto ed elettrizzato all'inizio di questa seconda avventura rossonera, dopo l'arrivederci del 2012. Ai microfoni di MilanTv, Zlatan ha detto: «Ho sempre detto che questa èmia e sono finalmente tornato. Vi aspetto a, lo farò saltare come prima».