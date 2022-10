Il Milan perde Calabria: grave l'infortunio al capitano rossonero. «Tornerà tra tre mesi»

Bruttissima tegola per il Milan, che perde il suo capitano Davide Calabria, uscito per infortunio durante la partita del Castellani di Empoli di sabato sera. Sia il terzino destro rossonero che Simon Kjaer sono stati infatti sottoposti a dei controlli dopo lo stop avvenuto durante il match, chiuso 3-1 per il Milan.

Milan, emergenza senza fine: con il Chelsea senza sei titolari

Se per Kjaer la situazione non sembra preoccupante (lesione di basso grado del bicipite femorale destro), non è lo stesso per Calabria, a cui è stata riscontrata una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per il capitano del Diavolo si preannuncia un lungo stop, di circa tre mesi: dovrebbe dunque tornare a disposizione di Stefano Pioli a febbraio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:04

