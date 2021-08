Le pagelle di Milan-Cagliari (4-1): Diaz orchestra l'attacco, Giroud con la doppietta spezza la maledizione della 9 rossonera

Il Milan torna a San Siro, davanti ai suoi tifosi e lo fa nel migliore dei modi. L'ultima volta che i rossoneri sono stati trascinati dal suo pubblico erano una squadra in piena costruzione, adesso è una big della Serie A ed è costruita per vincere in qualsiasi competizione. Il diavolo batte il Cagliari 4-1 e si candida al ruolo di anti Inter.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 6

La rete del pareggio momentaneo gela San Siro e fa terminare la sua imbattibilità. Deiola è il primo a segnare al portiere francese che nel secondo tempo ha modo di rifarsi.

CALABRIA 6

Dei due terzini è sicuramente quello candidato ad aiutare più in fase difensiva, fa il compitino, ma non eccelle in niente.

KJAER 6,5

Gara di normale amministrazione per il colosso danese. Assieme a Tomori neutralizza Pavoletti e il Milan rischia il minimo indispensabile.

TOMORI 6

La rete del momentaneo pareggio è un concorso di colpe, ma non riesce a contrastare Deiola. Unica sbavatura in una partita di routine.

THEO HERNANDEZ 6,5

La freccia sinistra ammirata l'anno scorso è ancora un ricordo, ma la condizione sale. Partecipa alla prima rete di Giroud inserendosi in area.

TONALI 7

Milano, sponda rossonera, non vedeva da tempo un regista così. Dopo un anno di assestamento dimostra a tutta San Siro le sue vere qualità. E' lui ad aprire le danze con un calcio di punizione che ricorda il miglior Pirlo. (23' st Bennacer 6: Entra a sostituire Tonali, gestisce il gioco e blocca le ripartenze avversarie.)

KRUNIC 6.5

In una squadra piena di qualità, la sua fisicità è fondamentale. Lavora a fari spenti, ma quando il Cagliari prende palla è sempre lui a recuperare palla. Indispensabile.

SAELEMAEKERS 6,5

Ha voglia di partecipare alla festa del gol dei compagni. Corre, si propone e si rende utile tatticamente, ma sbatte spesso contro il muro cagliaritano. (23' st Florenzi 6: l'ovazione di San Siro gli fa bene, ma non riesce ad incidere quanto avrebbe voluto)

DIAZ 7,5

Esclusa la rete di Tonali, in tutti i gol segnati dal Milan c'è il suo zampino. Con carattere e personalità trascina l'attacco rossonero orchestrando la trama di gioco con passaggi illuminanti, senza mai dimenticarsi di calciare in porta. Direttore d'ochestra. (40' st Daniel Maldini ng)

LEAO 7

Pronti via si ritrova solo davanti a Radunovic grazie all'assist delizioso di tacco di Giroud, ma sbaglia. La sua reazione di rabbia fa partire un tiro potente che vale il momentaneo 2-1, grazie alla deviazione di Diaz. La rete è sua e questo potrebbe giovare psicologicamente al talentuoso portoghese troppo spesso discontinuo. (23' st Rebic 6: una fiammata nel finale vale la sufficienza)

GIROUD 8

Ci ha messo 113 minuti per spezzare via la maledizione della numero 9 rossonera. Il gigante francese sgomita, fa salire la squadra, ma soprattutto segna. Alla prima nel suo nuovo stadio segna una doppietta e lancia la sfida all'Inter. Corazziere. (45' st Castillejo ng)

ALL. PIOLI 7,5

Squadra che vince non si cambia. Pioli schiera gli stessi 11 di Genova e ha ragione. Un ottimo Cagliari, non può niente contro questo Milan e il merito è soprattutto suo. Con Padre Pioli cade anche la maledizione della maglia numero 9. Miracolato.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI:

RADUNOVIC 6-

La sua porta è presa d'assalto dai bombardieri rossoneri. Nonostante la goleada del Milan è sicuramente uno dei migliori dei suoi. La reazione sul tiro ravvicinato di Leao è sicuramente la parata che vale una sufficienza risicata.

CEPPITELLI 5,5

Bloccare le incursioni di Brahim Diaz e Leao non sarà facile per nessuno, ma lui ci mette una pezza spesso. (13' st Zappa 5,5: non incide.)

GODIN 5

Fare a sportellate con Giroud non è una passeggiata. Dovrebbe guidare la linea difensiva, ma spesso è in difficoltà e in ritardo. Sfiancato.

CARBONI 5,5

E' un classe 2001, ma in campo non lo dà a vedere. Partita attenta contro un funambolico Saelemaekers, ben contenuto dall'Under 21 italiano.

NANDEZ 5

Parte forte in un centrocampo fisico che cerca di arginare la manovra rossonera. Ma il Milan prende campo e l'oggetto dei desideri interisti sparisce dal campo.

DEIOLA 6

L'emblema della reazione cagliaritana. Dopo un minuto dal primo vantaggio del Milan, la sua zuccata sul secondo palo riporta in parità il match. Ma è un fuoco di paglia. Impalpabile per il resto del match. (40' st Pereiro ng)

MARIN 5

Il centrocampo sardo inizia a faticare dopo il 2 a 1 avversario e lui sparisce dai riflettori del Meazza. Riappare all'80' con un copo di testa insidioso da calcio d'angolo, ma è troppo poco.

STROOTMAN 4,5

La sua esperienza e la sua qualità non sono pervenute a San Siro. Affonda i suoi con il fallo di mano in area di rigore che vale il 4-1 rossonero. (30' st Farias ng)

DALBERT 5,5

Le fasce del Cagliari faticano. Troppo spesso impegnato in fase difensiva, perde lucidità in fase offensiva. Ai sardi mancano la sua velocità e i suoi cross per Pavoletti. Condizionato dall'ammonizione presa solo dopo 5 minuti. (30' st Lykogiannis ng)

JOAO PEDRO 6,5

E' lui l'uomo simbolo del Cagliari. Anche quando le cose vanno male è lui a caricarsi la squadra sulle spalle e a suonare la carica. Splendido l'assist per Deiola, ma lui contro tutto il Milan non può nulla.

PAVOLETTI 5

I palloni giocabili sono pochi. Fa a sportellate con Kjaer e Tomori. Ha un'occasione buona per entrare nel tabellino dei marcatori, ma manca la lucidità. (40' st Ceter ng)

ALL. SEMPLICI 5

Il suo Cagliari parte con il piglio giusto. Tanta aggressività a centrocampo per non far costruire gioco al Milan. Ottima anche la reazione dopo la rete del vantaggio rossonero, ma il Milan è indiavolato e i suoi ragazzi non possono niente contro i ragazzi di Pioli.



Domenica 29 Agosto 2021, 22:51

