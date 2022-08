Milan-Bologna 2-0, Leao e Giroud illuminano San Siro

Nella terza giornata di Serie A, il Milan di Pioli batte 2-0 il Bologna, si porta a quota 7 in classifica e supera i cugini dell'Inter fermi a 6 punti, dopo il ko 1-3 con la Lazio di venerdì sera. A San Siro ottima prima da titolare per il nuovo acquisto De Ketelaere, che serve a Leao l'assist per il primo gol stagionale.

Il portoghese è in serata di grazia e al 58' regala a Giroud un pallone che il francese in acrobazia infila alle spalle di Skorupski e che chiude il match. Per gli emiliani di Mihajlovic soltanto un palo esterno con Sansone al 68'.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA