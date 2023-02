Il Milan è guarito, 2-0 all'Atalanta: Inter agganciata al secondo posto. Pioli: «Maignan e Ibra, due leader»

di Maurizio Soldo

MILANO - Quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per un Milan da considerarsi ufficialmente guarito. Perché stavolta non c'è neppure il "corto muso" in salsa rossonera. La nuova squadra di Stefano Pioli, quella con la difesa a tre (che non prende gol da quattro gare, non succedeva dal 2018) e con lo spirito ritrovato, batte a San Siro sotto la pioggia, l'Atalanta in maniera molto più netta di quanto dica il 2-0 finale, firmato da un'autorete di Musso al 26' (un gran tiro al volo di Theo Hernandez sbatte sul palo e si insacca dopo una carambola sulla schiena del portiere orobico) e da una zampata di Messias all'86' su assist di Leao. «Abbiamo passato un periodo complicato, ma ora stiamo tornando ad essere il Milan di prima. Il gol? Lo sento mio», afferma Theo Hernandez.

Le pagelle: Tonali stratosferico, Giroud fa reparto da solo. Ibra fa esplodere San Siro

Il Diavolo potrebbe segnare molte più volte, mentre la Dea effettua solo un tiro in porta (debole) in tutta la partita, con Maehle, giusto per far sporcare i guantoni a Mike Maignan, tornato finalmente tra i pali del Milan dopo 161 giorni di assenza per infortuni vari al polpaccio. Fine del calvario per il portiere francese, fine del lunghissimo stop anche per Zlatan Ibrahimovic, accolto dall'ovazione del Meazza (72.203 spettatori) al suo ingresso al 74'. Per lo svedese è l'esordio stagionale e l'occasione di battere un altro record: Ibra ora è, infatti, il giocatore di movimento più anziano (41 anni e 146 giorni) a scendere in campo in serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994-95).

«Ho sofferto molto, ma adesso ogni allenamento miglioro sempre di più. Mi manca giocare, se sto bene sono ancora il migliore», assicura Ibrahimovic. «Maignan e Ibra sono due leader», esclama mister Pioli. «La squadra è guarita. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato con energia. Non eravamo ancora riusciti a vincere quattro volte di fila, l'importante era trovare continuità».

Per il Milan sono tre punti pesantissimi in chiave Champions, che permettono al Diavolo di raggiungere l'Inter al secondo posto a quota 47, in attesa del match di domani della Roma (44 punti) a Cremona e di quello di oggi della Lazio (42 punti) all'Olimpico contro la Sampdoria. L'Atalanta resta invece inchiodata a quota 41. Unica nota stonata, i gialli a Krunic e Leao che, diffidati, salteranno Firenze. «A Milano sto bene, vediamo a fine stagione cosa succede». Così il portoghese sul rinnovo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA