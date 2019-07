di Alessia Strinati

Domenica 14 Luglio 2019, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hiede scusa a Sinisa Mihajlovic . Proprio ieri l'allenatore del Bologna ha parlato in una conferenza stampa della sua malattia e proprio nel corso della conferenza ha lanciato una dura frecciata a, suo amico, da quale si è sentito però tradito. «Ha», ha affermaro, annunciando il suo ritiro, si spera solo momentaneo, dal calcio.L'allenatore non parla esplicitamente di, ma parla di un'amicizia ventennale, rovinata per aver anticipato in prima pagina la notizia della sua malattia. Il direttore del Corriere dello Sport risponde dai social con le sue scuse: «Ho fatto il giornalista e non l'amico, oggi non lo rifarei». Sebbene nel giornale non ci fosse esplicito riferimento alla malattia, veniva riportato che l'allenatore si sarebbe fermato per qualche tempo, per vincere una battaglia più importante: «Ho chiesto questa conferenza perché volevo darvi io la notizia e per questo volevo riservatezza. Qualcuno ha rovinato un'amicizia che durava da vent’anni. Lo ha fatto per vendere duecento copie in più».si è sentito colpito dalle sue parole e ha risposto con un post sulla sua pagina Instagram un lungo editoriale sul giornale in cui ammette i suoi errori e chiede scusa, poi conclude: «Non pensavo ieri e non penso oggi di aver arrecato un danno a Sinisa: ho solo sfogato il dolore per una notizia che non avrei mai voluto ricevere aggiungendo un affettuoso incoraggiamento. Meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore».