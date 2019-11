Mihajlovic dimesso dall'ospedale: «Sottoposto a trapianto di midollo osseo». Ecco come sta

Sinisa Mihajlovic lascia l'ospedale. Completato il tezo ciclo di chemio. La felicità della moglie Arianna su Instagram

Mihajlovic, che lo scorso luglio ha annunciato di avere la leucemia, aveva lasciato l'ospedale già mercoledì completando il terzo ciclo di cure, come aveva rivelato la moglie Arianna postando una foto di loro due fuori dal Sant'Orsola

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, da donatore non familiare, il 29 ottobre. Lo riferisce il sito del club rossoblù diffondendo una nota dell'ospedale Sant'Orsola: «Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti».. Ieri poi Sinisa si è recato al centro sportivo di Casteldebole per seguire l'allenamento dei suoi giocatori, che domenica affronteranno il Parma in un sentitissimo derby emiliano.