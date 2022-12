Mihajlovic, il dolore dell'amico Stankovic: «La sua morte mi ha portato via tutto. Sento un immenso vuoto»

Aveva tanti amici, Sinisa Mihajlovic, e tra questi c'era un connazionale, Dejan Stankovic, che arrivò alla Lazio giovanissimo e che proprio sotto la sua ala protettiva vide crescere la sua carriera, successivamente anche con la maglia dell'Inter, dove Sinisa giocò alla fine della carriera per poi passare nello staff tecnico di Roberto Mancini come vice allenatore.

Mihajlovic, la moglie Arianna e il doloroso primo Natale senza Sinisa: «Il tuo sorriso è la mia pace»

La figlia Viktorija attaccata sui social: «Non è il momento di fare pose sensuali». La risposta è da applausi

Stankovic su Mihajlovic: «Sento un immenso vuoto»

E Stankovic, che era tra coloro che hanno portato in spalla la bara dell'ex allenatore di Bologna, Samp e Milan, non riesce a capacitarsi di aver perso uno dei suoi migliori amici. In un'intervista al Secolo XIX, l'attuale tecnico della Sampdoria usa parole struggenti: «La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima», afferma. «Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora tutti i miei cari. Tutto quello che avevo è andato via con lui. Mi rimane la memoria e il grande orgoglio di avere fatto parte della sua vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA