Mihajlovic, il saluto della moglie: «Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle»

Arianna Rapaccioni, la moglie di Mihajlovic, ha dedicato al marito morto uno struggente post su Instagram: «Quando non sarai più parte di me , ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte».

Sinisa e Arianna si sono sposati 26 anni fa

Ha atteso diverse ore la moglie Arianna prima di ricordare il suo Sinisa morto ieri a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia condotta con grande forza e coraggio dal marito, sempre circondato e incoraggiato dall'affetto di tutta la famiglia, in primis dalla moglie Arianna sposata 26 anni fa. Arianna e Sinisa poi nel 2005 hanno rifatto la cerimonia di nozze, questa volta celebrata con il rito ortodosso. Nel 2021 hanno festeggiato le nozze d'argento rinnovando le promesse, con una terza celebrazione in chiesa, in Sardegna.

Il messaggio di Arianna, che con Sinisa ha avuto cinque figli (Viktorija e Virgini, che hanno partecipato all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi, poi Miroslav, Dushan e Nicholas), arriva all'indomani della giornata più difficile della loro vita. Perché Mihajlovic era ricoverato da domenica e la situazione era già precipitata ma fare i conti con l'addio è stata la missione più difficile.

La figlia Virginia: «Papà super eroe, ho il cuore spezzato»

«Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male». Così Virginia Mihajlovic parla del padre, morto ieri a 53 anni, in un messaggio su Instagram. «È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco». La sorella, Viktorija posta alcuni versi di una poesia di Montale.

