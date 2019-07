Paura Mihajlovic: "L'allenatore deve fermarsi, ha bisogno di una terapia d'urto"

Sabato 13 Luglio 2019, 00:33

Ore d'ansia per Sinisa Mihajlovic e per il mondo del calcio. L'allenatore del Bologna è costretto a fermarsi per gravi motivi di salute. Almeno così sostiene il Corriere dello Sport in un pezzo a firma di Ivan Lazzaroni.Gli esami clinici, scrive il quotidiano sportivo in prima pagina, evidenziano la necessità di una terapia d'urto per il tecnico serbo ex di tante squadre di serie A, tra cui anche la Lazio . La prima pagina è stata mostrata nelle rassegna stampa notturne sportive. Già venerdì, l'allenatore aveva saltato ufficialmente per una influenza la prima giornata di allenamenti del suo Bologna nel ritiro estivo di Castelrotto.Questa la foto della prima pagina del Corriere dello Sport con la notizia choc.