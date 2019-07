Mihajlovic, il mondo del calcio si stringe al suo fianco: «Forza Sinisa»

di Simone Pierini

Mihajlovic: «Ho la leucemia, vincerò questa sfida»

Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#FCIM — Inter (@Inter) July 13, 2019

Insieme abbiamo vinto tanto.

Siamo con te anche in questa battaglia.#ForzaSinisa! pic.twitter.com/wXVeZDLjoN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2019

Forza Sinisa, vinci questa battaglia! pic.twitter.com/9O46E1DdM3 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2019

Sabato 13 Luglio 2019, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA