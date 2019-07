Domenica 14 Luglio 2019, 13:43

Dopo l'annuncio choc dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic di fronte alle telecamere (quasi in lacrime davanti a molti giornalisti, ha dichiarato di avere una leucemia acuta), arriva la risposta sui social della, che ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto.», ha scritto su Instagram. Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. E dal 1995 i due non si sono più lasciati.La loro travolgente storia d'amore ha portato la nascita di ben 5 figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas.Ora sono costretti a combattere una battaglia che non avevano previsto, ma che si spera riusciranno a vincere insieme, tornando più forti di prima.