Mihajlovic positivo al Covid: era stato in Sardegna. Isolamento per due settimane, da domani test alla squadra

. Il tecnico del Bologna è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna dopo una vacanza in Sardegna insieme alla moglie. Lo rende noto il Bologna., resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale e non potrà quindi partecipare al ritiro precampionato della squadra che comincerà in settimana a Pinzolo. Domani saranno fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Circa un anno fa il tecnico del Bologna annunciò di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo.