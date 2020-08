Mihajlovic positivo al Covid, la moglie lo difende: «Siamo tutti peccatori». Per lei tampone negativo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultatoalal rientro dalle vacanze inè asintomatico e sta seguendo il periodo di isolamento, ma a seguito della divulgazione dell'esito del tampone sono circolate le foto del tecnico in compagni degli amici vip con cui ha trascorso le vacanze, in particolare, con cui ha giocato anche una partita di calcetto.Per mettere a tacere le eventuali critiche, è scesa in campo la moglie di Sinisa,, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme al marito con la didascalia: «Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori». La signoraha poi condiviso attraverso le stories di Instagram un messaggio rassicurante per tutti coloro che le sono stati accanto: «Effettuato il tampone naso-faringeo. Esito negativo».Nonostante l'affetto dimostrato dai tifosi di ogni fede calcistica, il post di Arianna ha generato anche qualche critica. C'è chi scrive: «Tutti peccatori non credo perché mi sono organizzato per fare delle vacanze stando attendo ad evitare assembramenti e rinunciando per la prima volta a feste varie».