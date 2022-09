Midtjylland-Lazio 5-1, le pagelle: difesa impresentabile, Gila il peggiore. Immobile irritante

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 5,5

Non può nulla su nessuno dei gol, non si fa sorprendere sulla spizzata di Gila che su tiro di Isaksen

rischia il clamoroso autogol. Para anche un rigore ma è inutile.

RADU 5

Prima da titolare stagionale tutta da dimenticare. Sull'azione che sblocca la gara tiene in gioco Isaksen poi si vede chiaramente che è molto indietro di condizione. (7' st Marusic 4: entra e regala il secondo rigore ai danesi).

ROMAGNOLI 5

Questa volta anche lui non riesce a limitare i danni di una difesa a tratti impresentabile. Sull'azione che sblocca il match si fa saltare troppo facilmente da Isaksen. Rischia il rosso per un fallaccio.

GILA 4

I danesi pressano alto e lui è molto attento alle ripartenze ma sull'azione del raddoppio ospite scivola lasciando la palla a Kaba che deve solo depositarla in rete.

HYSAJ 4,5

Parte bene ma poi commette una serie di errori uno dei quali facilita l'azione che porta alla rete dell1-0 dei danesi. Bullizzato dagli avverasi per 80'.

LUIS ALBERTO 5,5

Cerca sempre la giocata quando invece servirebbe molta più sostanza. In avvio di ripresa coglie il palo direttamente da angolo ma è l'unico

CATALDI 4,5



