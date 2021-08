Messi verso il Psg: 2 anni di contratto più un'opzione per il terzo

Lionel Messi potrebbe diventare un giocatore del Psg già nelle prossime ore. Secondo la stampa inglese e quella spagnola, infatti, il campione argentino, che è stato recentissimamente fotografato insieme ad alcuni giocatori del squadra parigina, si starebbe accordando con la dirigenza della squadra transalpina per un contratto biennale più un'opzione per il terzo.

A quanto si apprende il padre di Messi sarebbe atteso già nelle prossime ore a Parigi per entrare nel dettaglio della trattativa che, riguardando uno dei giocatori più forti e famosi del pianeta, non sarà comunque semplice.

Per il Psg un sogno che si avvera: erano anni che la dirigenza della squadra transalpina cercava di ingaggiare Leo Messi, e, ora questo sogno è a portata di mano come scrive in queste ore L'Equipe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA