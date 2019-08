Messi e Ronaldo, sfida eterna: la scienza svela chi è il migliore

Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:20

sono probabilmente i giocatori più forti di sempre e forse non capiterà mai più di poter ammirare due talenti così straordinari nello stesso momento storico.Da anni ormai, la domanda che impazza è però sempre la stessa: chi è iltra i due?A risolvere il quesito complicato e attualmente senza risposta ci ha provato la scienza. Ininfatti, i ricercatori dellala società olandese specializzata in dati e statistiche, hanno dato la sentenza definitiva. Il più forte èPer arrivare alla risposta, lo studio ha esaminato tutti gli incontri delle stagioni che vanno dal 2013/14 al 2017/18, tenendo in considerazione un parametro chiamatocomprendente tiri, passaggi, dribbling, contrasti e tutto ciò che i calciatori fanno in campo per incidere sul risultato, sia in attacco che in difesa. Dunque il responso:ha una media diVAEP per partita mentreè fermo aLaha comunque precisato che i punteggi disono sostanzialmente rimasti simili e statici nelle prime stagioni. Tuttavia, a partire dal 2015/16, il fenomeno argentino ha staccato il rivale lusitano.La Pulce blaugrana sembrerebbe così, in una semplice considerazione delle statistiche, incidere più dello juventino sulla prestazione complessiva della squadra.L'analisi, indubbiamente molto attenta, sembrerebbe essere però ben lontana dalla risoluzione della questione, sollevando al contrario nuove polemiche tra gli appassionati.