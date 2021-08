Messi-Psg, è fatta. Leo è a Parigi: ecco il primo saluto. Tifosi in delirio. Tutto pronto per la firma

Lionel Messi è un giocatore del Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino è arrivato a Parigi dove ha già salutato i tifosi, come si vede dalle foto. Nel pomeriggio le visite all'ospedale di Neuilly, sobborgo della capitale, mentre la presentazione è stata fissata dal Psg per domani mattina, alle 11 di mercoledì 11 agosto. Come il numero di maglia? Si vocifera che Messi a Parigi indosserà proprio la maglia numero 11. Addio quindi alla 10, che al Psg è dell'amico Neymar.

L'aereo dell'argentino è atterrato all'aeroporto parigino di Le Bourget - presidiato da ore dai tifosi - attorno alle 15,30. Subito dopo sono previste le visite mediche e la firma su un contratto da due anni più l'opzione per un terzo.

Un video del Paris Saint-Germain pubblicato su Twitter annuncia l'arrivo di Lionel Messi nel club francese. Nella breve clip si alternano le immagini della firma di un contratto, sei palloni d'oro ai piedi della Tour Eiffel e la scritta «aggiornamento di mercato». Intanto, Lionel Messi è atterrato con la famiglia all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Dopo gli annunci legati al trasferimento del campione argentino da Barcellona a Parigi, da ore diversi supporter si erano piazzati all'uscita dello scalo parigino in larghissima parte riservato ai voli privati, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere la superstar del pallone. Tra i più ansiosi di rivedere l'argentino è Neymar, che ha pubblicato sui social una foto che li ritrae insieme e la scritta «back together».

LA MOGLIE SU INSTAGRAM

«Verso un nuova avventura, tutti e cinque insieme». Così la moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, suggella, in un selfie di coppia pubblicato sul suo profilo Instagram personale, il trasferimento della famiglia del campione argentino da Barcellona a Parigi. Messi e consorte, assieme ai tre figli sono in volo per Parigi.

Nel frattempo, il padre di Messi ha risposto con un «sì» a un giornalista che all'aeroporto di Barcellona-El Prat gli ha chiesto se suo figlio sarebbe andato al Paris Saint-Germain.

Cresce, intanto, l'attesa per lo sbarco del numero 10 alla corte di Pochettino con Messi che andrà a completare un attacco stellare insieme a Neymar e Mbappe. I tifosi parigini sono in delirio e attendono assiepati all'aeroporto di Parigi l'arrivo della stella argentina.

I tifosi parigini già in ebollizione per l'arrivo di Lionel Messi al Paris-Saint-Germain. Dopo gli annunci legati al trasferimento del campione argentino da Barcellona a Parigi, diversi supporter si sono piazzati all'uscita dell'aeroporto Le Bourget, alle porte di Parigi, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere la superstar del pallone.

Messi e famiglia sono giunti a metà giornata al Terminal Corporativa dell'aeroporto El Prat, lo storico scalo di Barcellona, a sud della metropoli catalana, per imbarcarsi a bordo di un volo per Parigi, che da Barcellona si raggiunge in meno di due ore. L'attaccante argentino è atteso nella Ville Lumière per le visite mediche e la firma del contratto faraonico che lo legherà alla squadra guidata dal connazionale Pochettino per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA