Messi sui social omaggia Aguero: spunta il commento (rosicone) di Lady Ronaldo. Ma era un fake

L'addio di Sergio El Kun Aguero al calcio è sicuramente un giorno triste per gli amanti di questo sport, a prescindere dalle questioni di tifo o di nazionalità. L'attaccante argentino è stato costretto a dare l'addio al suo mondo a causa di problemi di natura cardiaca e lo ha fatto con una conferenza stampa davvero emozionante al Camp Nou. Tanti compagni e avversari hanno reso il giusto tributo al campione e professionista. Proprio come il suo amico Lionel Messi che sui social ha salutato il compagno di tante battaglie con la maglia dell'Argentina. Ma nei commenti spunta il commento di Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, che ha fatto infuriare il web. Il commento, però, è di un profilo fake capace di trarre in inganno milioni di follower.

Leggi anche > La Serie A si è rotta, 245 infortuni da inizio stagione. Napoli e Milan in crisi

Che la rivalità fra Messi e Ronaldo sia sempre più accesa, dopo la vittoria del settimo pallone d'oro, considerato da molti immeritato, è un dato di fatto. Ma il commento della moglie del portoghese ex Juventus ha fatto scoppiare la polemica. Sotto a un post commovente come quello di Messi, dedicato all'amico Aguero, il commento di Georgina ha fatto storcere il naso a molti per il poco tatto dimostrato nei confronti di un addio sofferto e doloroso come quello del bomber argentino.

Il numero 10 dell'Argentina, in forza al Paris Saint Germain, ha così salutato El Kun: «Praticamente un’intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no, tutti ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo». Inizia così il lungo messaggio di saluto sui social della stella del Paris Saint Germain Lionel Messi al Kun Sergio Aguero nel giorno dell’annuncio del ritiro dal calcio giocato per motivi cardiaci. «Con la grande gioia di sollevare la Copa America poco tempo fa, con tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra…E la verità è che ora fa molto male vedere che devi smettere di fare ciò che ti piace di più a causa di quello che è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice perché sei una persona che trasmette felicità e quelli di noi che ti amano saranno con te. Ora sta iniziando una nuova fase della tua vita e sono convinto che la vivrai con il sorriso e con tutta la passione che metti in ogni cosa. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase. Ti voglio tanto bene amico, mi mancherà molto stare con te in campo e stare insieme con la Nazionale».

Un messaggio a cuore aperto, mettendo a nudo tutte le fragilità e i sentimenti che anche i calciatori provano come tutti. Un post di un campione che rende omaggio a un altro campione. Forse un po' sporcato da un commento rosicone che tutti pensavano appartanesse alla vera Georgina Rodriguez e che ha infiammato il web. Il suo commento ha fatto il giro del mondo indignando tutti. Ma in realtà il profilo che ha fatto il commento è un fake. Nonostante la spunta blu acccanto al nome dovrebbe essere sinonimo di autenticità, anche Facebook è caduto in inganno e ha certificato la pagina di un fake che si è divertito a infiammare la polemica sui social. Infatti come si evince dalla foto, il profilo fino al 6 ottobre 2021 si chiamava Marwan Moussaa e non ci risulta che Lady Ronaldo si chiamasse così fino a poco tempo fa...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA