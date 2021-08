Messi mania, le magliette del PSG vanno sold out in 24 ore e «pagano» un anno di stipendio al fenomeno argentino

Sono passate 48 ore dall'ufficialità di Lionel Messi al Paris Saint-Germain e le maglie del talento argentino sono andate a ruba. La maglia numero 30 dell'erede argentino di Maradona sono già sold out. In sole 24 ore sono andati esauriti tutti i modelli: uomo, donna e bambino. Le stime parlano di oltre 30 milioni di euro di guadagno, ovviamente le reali entrate contano altre variabili, ma sono numeri impressionanti che ripagano già un anno di stipendio al fenomeno argentino.

Spesso si dice che quando si fa un acquisto stellare sia proprio il giocatore a ripagare lo sforzo economico con la vendita delle maglie e, in questo caso, a Parigi le cose stanno andando proprio così. Lionel Messi non è un'eccezione alla regola e in 24 ore tutte le magliette degli store del PSG sono andate sold out.

A riportarlo è Olè, periodico sportivo spagnolo, che fa una stima di un guadagno di oltre 30 milioni di euro per il club parigino. Che un trasferimento del genere facesse scoppiare la Messi mania non era difficile da prevedere, ma nessuno poteva immaginare che la numero 30 del Paris Saint-Germain andasse sold out in meno di 24 ore.

Messi a Parigi guadagnerà 35 milioni di euro netti all'anno più bonus e, semplificando molto le cose e i conti, è bastato un solo giorno per pagare un anno di stipendio alla stella argentina. La Messi mania è già scoppiata e tutti attendono con ansia il suo esordio in Ligue 1 con Neymar e Mbappè in un tridente già definito da tutti come il più forte della storia del calcio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 09:41

