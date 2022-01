Leo Messi e il Covid: «Colpito da variante più dura». Il ct Scaloni spiega il no alla Nazionale

«Lionel mi ha detto che è rimasto seriamente colpito dal Covid. Aveva la variante più severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%». Spiega così la non convocazione di Messi per gli impegni dell'Argentina il tecnico della Nazionale sudamericana, Lionel Scaloni. Il pallone d'oro è tornato in campo la scorsa settimana con la maglia del Paris Saint Germain contro il Reims.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA