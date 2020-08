L'attaccante del Mancheser City Sergio Aguero ha rimosso il numero 10 dal suo profilo Instagram, portando alcuni fan del club inglesi a pensare che sia un indizio social per un imminente approdo di Lionel Messi in Premier League. Aguero indossa il numero 10 al City dal 2015 ma il numero è fortemente associato a Messi, che lo indossa per il Barcellona dal 2008, oltre che per l'Argentina. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 11:48



