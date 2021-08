Messi-Barcellona: è rottura clamorosa. L'argentino non vestirà più la maglia blaugrana

Rottura tra Lionel Messi e il Barcellona. Trova conferma l'anticipazione del quotidiano spagnolo 'Marcà: la trattativa per il rinnovo di contratto del 34enne argentino, scaduto a giugno, è saltata dopo l'incontro di oggi tra la dirigenza blaugrana e il padre del 6 volte pallone d'oro a cui sarebbe stato chiesto un nuovo taglio dello stipendio. Troppi i costi del Barcellona, che avrebbe dovuto tagliare quasi metà rosa (e i salari di tutti i restanti) per permettersi lo stipendio dell'argentino.

Il club spagnolo ha emesso anche un comunicato in cui spiega che per "ostacoli economici" non è possibile sottoscrivere l'accordo trovato tra le parti per il prolungamento del contratto di Lionel Messi. Entrambe le parti - si legge - si dicono dispiaciute per l'impossibilità di andare avanti.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA