Messi: «Volevo andare via, ma sto a Barcellona. Non volevo che finisse in tribunale»

Le parole di Messi, che pone fine alla telenovela: addio sogni di gloria anche dell'Inter. “Per tutto l’anno ho detto al presidente che volevo andar via. Resto perché l’unico modo per farlo era pagare la clausola da 700 milioni. L’alternativa era finire in tribunale, contro il Barcellona non l’avrei mai fatto”.



La Pulce ha spiegato - a Goal - le sue ragioni e il perché era arrivato alla rottura. Alla base i contrasti con il presidente Bartomeu , che ha imposto il pagamento della clausola da 700 milioni di euro.

«La verità è che non c'è nessun progetto in questo club. Si limitano a tappare i buchi quando le cose accadono. Non andrei mai a fare una guerra contro il club della mia vita. Ecco perché resto. Volevo vivere i miei ultimi anni di calcio felicemente. Ultimamente non ho trovato felicità all'interno del club. Volevo andare in cerca di nuovi obiettivi». Poi, ancora. «Credevo che il club avesse bisogno di più giovani, nuove persone e pensavo che il mio tempo a Barcellona fosse finito, anche se avevo sempre detto che volevo finire la mia carriera qui. È stato un anno molto difficile, ho sofferto molto in allenamento, in campo e nello spogliatoio. Tutto era diventato molto difficile per me, cercavo nuovi obiettivi, un'aria nuova. Non è arrivata per il risultato di Champions League contro il Bayern la decisione a cui pensavo da tempo. L'ho detto al presidente e beh, lui ha sempre detto che a fine stagione potevo decidere se volevo andare o se volevo restare e alla fine non ha mantenuto la sua parola "





Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 18:35



