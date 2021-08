Messi, l'addio in lacrime dal Barcellona: «Convinto di restare, mi ero tagliato il 50% dello stipendio. ll Psg? Una possibilità»

Leo Messi in lacrime annuncia la sua partenza dal Barcellona dopo 21 anni in una conferenza stampa al Camp Nou. «Sono giorni che penso a questo giorno, a cosa dire, e la verità è che è difficile e non riesco a dire niente. Dopo tanti anni, tutta la mia vita qui, non sono pronto a questo e onestamente non è come avevo pensato. Abbiamo passato tanti anni a Barcellona sia dal punto di vista sportivo sia come famiglia, è stato bellissimo e ora devo dire addio a tutto questo», ha esordito la Pulce.

«Ho promesso ai miei figli che sarei tornato ed è un arrivederci. Vedo i miei compagni qui e li ringrazio, ringrazio tutte le persone che sono state con me per tutto questo tempo. Questo club è stato così buono con me, mi ha dato tanto, ho avuto la fortuna di stare qui. Sono successe molte cose belle. Mi hanno fatto crescere, migliorare e diventare la persona che sono oggi, ho dato tutto per questa maglia sin dal primo giorno, sono grato per tutto l'affetto ricevuto dalla gente. Non ho mai immaginato questo addio, non sapevo che sarebbe andata così, avrei voluto farlo nel campo per avere un'ultima ovazione. Il pubblico mi è mancato tanto in questa pandemia, avremmo avuto volerli vicini ma mi ritiro da questo senza vederli, avrei immaginato lo stadio pieno e a salutarli tutti ma è andata così. Ho dato tutto perché questo club potesse diventare il migliore del mondo. Grazie a tutti per tutti questi anni passati insieme festeggiando trofei».

Sempre in lacrime, Messi riceve alla fine del suo breve discorso l'ovazione che aveva sperato con il pubblico dai presenti in sala.

«Avevo abbassato del 50% il mio stipendio ma non è stato sufficiente. Qualcuno ha detto che è stata richiesto un altro taglio del 30% ma non è così. Come ha già detto il presidente Laporta, in quel momento per i motivi della Liga la cosa non è stata chiusa, non si poteva fare». Così Lionel Messi ha spiegato i motivi del suo addio al Barcellona, assicurando che «tutto il possibile è stato fatto, sia da parte del club, sia di Laporta». «Ho sentito tantissime cose, riguardo il fatto che non averi continuato. Ma io volevo rimanere, questa era la volontà comune ma non è stato possibile», ha aggiunto Messi, a cui il contratto scaduto garantiva circa 70 milioni di euro, in conferenza stampa al Camp Nou, tagliando corto quando gli è stato domandato se è colpa della Liga e del suo presidente Javier Tebas se il Barcellona non ha potuto trattenerlo: «L'unica cosa che posso dire è che ci sono delle regole della Liga che il club ha potuto seguire fino a un certo punto. Non ho nulla da dire a Tebas, quando ci siamo incrociati in passato abbiamo avuto saluti cordiali, non ho alcun problema con lui»

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 13:47

