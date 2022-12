Messi, l'assist con l'Olanda fa impazzire il web: «È uguale a quello fatto da bambino»

Lionel Messi ha trascinato la sua Argentina alla vittoria del Mondiale in Qatar. Un trionfo impreziosito dalle sue magie che hanno fatto sobbalzare più di un amante dello sport dal proprio divano. Ma la giocata che rimarrà impressa nella storia del calcio è una ben precisa: l'assist a Molina contro l'Olanda. Un mix di visione di gioco, tecnica e rapidità di pensiero davvero impressionante che Lele Adani ha voluto sottolineare a più riprese nella sua telecronaca. Ma sui social, adesso, spunta un video che dimostra che in realtà quella giocata il fenomeno argentino lo aveva già nel Dna.

Il flashback

A meno di una settimana dal trionfo dell'Argentina, Campione del Mondo a Qatar 2022, continuano a piovere spunti dal web per incoronare la vittoria dell'Albiceleste. E il video diventato subito virale su TikTok è un vero e proprio flashback di una giocata che Messi aveva già fatto nella sua lunghissima carriera.

La giocata

In una serie di corsi e ricorsi storici, Lionel Messi rimette a segno una giocata fatta per la prima volta quando aveva 13 anni e riproposta alla «veneranda» età di 35 anni, nella competizione più importante. Un non ancora adolescente Messi è protagonista di un video in cui, con la maglia del suo Newell's Old Boys, dove si inventa un assist strabiliante per un compagno di squadra. E chissà se proprio questa giocata convinse i dirigenti del Barcellona di puntare sul talento sudamericano... resta il fatto che dopo ben 22 anni, il campione affermato ha riproposto la stessa identica giocata durante i quarti di finale dei Mondiali contro l'Olanda. Un confronto che lascia a bocca aperta e che fa fantasticare molti amanti del calcio, in un filo conduttore che ha portato la «Pulce» a diventare uno dei più vincenti della storia e a essere paragonato a Diego Armando Maradona.

