Inter, Icardi quasi fatta al Psg. Lautaro-Barça? Ancora da lavorare

Mauro Icardi è a un passo dalla conferma al Psg. L’Inter è sempre al lavoro con il club parigino per trovare l’intesa definitiva e l’accordo per il riscatto a favore dei francesi. L’affaire è praticamente in dirittura d’arrivo. E potrebbe concretizzarsi entro domenica. La data, ovvero il 31 maggio, che era stata stabilita lo scorso agosto, con il passaggio dell’ex capitano nerazzurro alla corte parigina.

Si sta negoziando in maniera positiva tra le parti, tanto che un accordo sulla cifra per riscattarlo da parte del Psg verrà trovata certamente. La prima cifra indicata da Marotta erano 70 milioni. Il Psg era arrivato a 55, probabilmente il sì verrà sancito con 60 milioni più bonus.

Spostando il fronte del mercato su Lautaro Martinez, c’è ancora una sostanziale differenza tra la domanda nerazzurra e l’offerta del Barcellona. L’Inter non si scosta tra gli 80-90 milioni più due giocatori (il preferito da Conte è l’arcinoto Vidal). I blaugrana in questo momento offrono Firpo, tuttavia i nerazzurri gradirebbero meglio l’ex Coutinho.

Tuttavia questa trattativa è ancora in fase iniziale. C’è poi il discorso inerente il sostituto di Lautaro. Qui il cerchio si è ristretto sensibilmente: Cavani (che non sarà confermato a Parigi), oppure Werner del Lispia.

A proposito di Timo, il suo attuale allenatore, Julian Nagelsmann, in Bundesliga, ammette: «Si sente bene e si allena bene. Non ho l’impressione che porti qualche tormento con sé. Ma è un ragazzo giovane che siederà sicuramente a casa con sua moglie e mediterà bene prima di decidere se rimarrà o cambierà aria». Vedremo, appunto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA