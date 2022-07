Milan, un tris in arrivo per PIoli: Sanches, Ziyech e De Ketelaere. Maldini & Massara ci provano

di Luca Uccello

Niente è perduto. Il Milan può raggiungere Renato Sanches, Charles De Ketelaere e anche Hakim Ziyech. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro. Da settimane. Secondo l’Equipe per il centrocampista portoghese al momento solo il Milan ha fatto un’offerta di oltre 15 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche il Psg di Campos e Galtier, che hanno già avuto il giocatore ai tempi del Lille. Ma per Renato Sanches il club di Parigi ha offerto 10 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dal Lille che vuole incassare 20 milioni dalla cessione del suo giocatore.

Il Milan porta avanti anche la trattativa per De Ketelaere. Il classe 2001 di proprietà del Club Brugge costa 30 milioni di euro. Un giocatore che il Milan vuole anche per la sua esperienza europea nonostante la giovane età. Il trequartista ha già avuto modo di disputare ben tre stagioni in Champions League, competizione dove ha già raccolto sedici presenze totali. De Ketelaere ha anche segnato due reti (entrambe allo Zenit) fornendo anche un assist. Con il giocatore c’è già l’accordo per cinque stagioni coi rossoneri sulla base di un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti l’anno fino al 2027.

Ora però bisogna solo convincere il Bruges, cercare una formula economica che accontenti entrambe le società. L’obiettivo di Casa Milan è poter consegnare a Pioli il prima possibile il talento belga. E poi c’è la trattativa con Ziyech. Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il problema è l’ingaggio da 6 milioni netti a stagione. L’attaccante esterno ha dato la sua disponibilità al trasferimento ma non ha nessuna intenzione di ridursi l’ingaggio pur di venire a giocare in Italia. Il talento marocchino messo ufficialmente sul mercato dal Chelsea ha deciso di lasciare il suo storico procuratore seguendo il consiglio di Romelu Lukaku. E anche lui, ha affidato anche i suoi interessi sportivi alla Roc Nation Sports, agenzia di mediazione fondata negli Stati Uniti. Il Milan ora dovrà trattare con loro per avere il sì di Ziyech. Sul fronte cessioni, oltre a quella di Colombo, andato al Lecce, da registrare il doppio interessamento dello Spezia per Maldini Jr. e Caldara. Vedremo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA