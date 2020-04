Juve, non solo i rinnovi di Buffon e Chiellini: Jorginho nel mirino

Non solo i rinnovi di SuperGigi Buffon e di capitam Chiellini. Praticamente raggiunti gli accordi con il portierone e c n il difensore, che prolungheranno la loro permaneneza alla corte della Juventus per un'altra stagione, fino al 2021. Dybala resta sempre in attesa di effettuare il terzo tampone per avere il via libero dopo l'esperienza del coronavirus.

La Joya, ovviamente non sarà disponibile alla ripresa degli allenamenti, in caldendario i primi di maggio.

E mentre Bentacur vuole prendersi definitivamente il centrocampo della Signora (con Pjanic oramai ai margini del progetto bianconero), la Juventus sta pensando anche a Joirginho del Chelsea, che tornerebbe a disposizione del suo mentore Sarri, che lo ha consacrato ai tempi della sua militanza a Napoli. L'affaire con i Blues potrebbe decollare, se i bianconeri riusciranno a piazzare il top player da sacrificare, ovvero Pjanic, che piace a Psg e City, ma che potrebbe prendere la strada sì della Prenier, ma con direzione Londra, ovvero Chelsea. Vedremo come prosegiuiranno gli sviluppi di una trattaiva appena agli albori. Ultimo aggiornamento: Mercoled√¨ 22 Aprile 2020, 20:36



