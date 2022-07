Lazio, Provedel in arrivo. Oggi secondo test ad Auronzo, Romagnoli in campo

di Enrico Sarzanini

Completare la difesa. Il patron della Lazio Claudio Lotito non si ferma e dopo Maximiano è pronto a regalare a Sarri un altro portiere: Provedel.

Ieri il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo del numero un portoghese per 10 milioni di euro, dopo l’inaspettato addio di Reina, che è tornato in Spagna, serve un secondo. Lotito tratta da settimane con lo Spezia Provedel e queste sono ore decisive per il suo arrivo alla Lazio anche se il passaggio di Falcone al Lecce, promesso sposo proprio allo Spezia, ha complicato i piani dei liguri che devono cercare un sostituto. L’accordo tra la Lazio ed il portiere, che spinge per vestire la maglia biancoceleste, è totale, tra le due società ballano 500mila euro, tra l’altro lo Spezia deve riconoscere il 50% della futura rivendita all’Empoli.

In attesa che arrivino notizie dal mercato in uscita, del quale si sta occupando il diesse Tare in prima persona, Lotito lavora per regalare a Sarri anche Ilic del Verona e Valeri della Cremonese. Occhio ad Acerbi sul quale ci sono Juventus, Torino e Napoli che ha ceduto Koulibaly al Chelsea. Intanto la squadra continua la preparazione ad Auronzo ieri occhi puntati su Alessio Romagnoli che martedì notte è stato accolto da centinaia di tifosi biancocelesti al suo arrivo in montagna e che ieri ha svolto il primo allenamento con la sua nuova maglia quella che aveva sognato fin da bambino.

Un primo giorno di scuola che la Lazio ha ripreso dal primo all’ultimo minuto grazie ad una Romagnoli Cam, che non lo ha perso di vista nemmeno per un momento. Oggi alle 18 è pronto ad esordire nella seconda amichevole del ritiro contro contro gli sloveni del Dekani.

Ieri siparietto tra un tifoso e Sarri che in diretta su Radio Sei si è lasciato andare ad un «Forza Lazio sempr» che in pochi minuti è diventato virale sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 07:00