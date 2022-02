Lazio, il mercato delude: Sarri è infuriato. E i tifosi organizzano la contestazione

Tifosi delusi e Sarri infuriato. L'ultima sessione di mercato della Lazio ha lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. A Formello le acque sono agitatissime, le scelte fatte in questa finestra di mercato dal diesse Tare e dal patron Lotito non sono state digerite dal tecnico biancoceleste che già da questa sessione si aspettava molto di più.

A poche ore dalla chiusura del mercato, quando i vari obiettivi indicati da Sarri sono sfumati, ci sarebbe stato anche un acceso confronto tra l'allenatore e il direttore sportivo. Uno sfogo figlio delle tante promesse fatte a Sarri e fino ad oggi in gran parte disattese. Inutile girarci troppo attorno: da questa sessione di mercato l'allenatore si aspettava almeno un paio di innesti, per la precisione un difensore e un attaccante, si è visto arrivare un esterno di attacco (Cabral) proposto da Tare e un terzino (Kamenovic) che aveva lui stesso scartato in estate dopo il ritiro di Auronzo tanto che non era stato ancora tesserato.

Una situazione delicatissima che mette a rischio anche il rinnovo di Sarri che a questo punto non è più così scontato come aveva lasciato intendere Lotito alla cena di Natale. Sarri per firmare fino al 2025 vuole garanzie tecniche, le stesse che aveva chiesto in estate, altrimenti sarebbe pronto anche a chiudere in anticipo la sua avventura. Attenzione nessun ripensamento in corsa ma di andare avanti a queste condizioni non se la sente. Il tempo per rimediare c'è ma questa volta deve essere Lotito in persona a scendere in campo perché altrimenti la scelta di Sarri, applaudita da tutti, rischia di diventare un clamoroso boomerang. Spettatori interessati i tifosi della Lazio che, dopo anni, sono tornati a farsi sentire sui social e nelle radio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 16:56

