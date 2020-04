Inter, assalto a Chiesa e Giroud in arrivo

L’Inter non vuole lasciarsi scappare le occasioni offerte dal mercato degli svincolati e prepara tre colpi. Oltre a Mertens e Giroud, nel mirino del club nerazzurro c’è sempre Jan Vertonghen, in scadenza il 30 giugno con il Tottenham. L'ad Beppe Marotta ha aumentato il pressing sul centrale belga, sposorizzato da Lukaku, ora che sono chiare le intenzioni del calciatore di non rinnovare con gli Spurs. Vertonghen è considerato il giocatore perfetto per l’Inter, a caccia di un centrale mancino che possa fare da ‘chioccia’ a Bastoni.

L’arrivo di Vertonghen non ostacola la trattativa per Marash Kumbulla, che potrebbe prendere il posto di Diego Godin: l’Inter proporrà al Verona i cartellini di Salcedo e Dimarco per battere la concorrenza. Al momento il club scaligero valuta il difensore 20 milioni di euro.

Poi Marotta amdrà all'assalto di Chiesa. Proponendo alla Fiorentina 20 milioni in cash più i cartellini di Nainggolan e Dalbert (quest'ultimo già a Firenze).

Infine, l'ultima di Lukaku... Cesc Fabregas si mette a disposizione dei tifosi e su Twitter lancia "l'Ask Cesc: Chi è pronto per una rapida domanda e risposta...?" e Romelu si fa trovare pronto e stuzzica lo spagnolo con una domanda che sa di invito: «Hai pensato di venire in serie A? Voglio dire, hai già giocato in Premier e in Liga». I tifosi si sbizzarriscono, qualcuno lo incorona già "agente", chi invece rilancia la proposta di Big Rom e invita el arquitecto in Serie A, nella fattispecie all'Inter.

Infine, per la serie saranno famosi: oltre a Tonali (Brescia), i nerazzurri seguono con particolare interesse Castrovilli (Fioretina, tanto per cambiare). Insomma, tanti giocatori nel mirino di Marotta. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 21:00