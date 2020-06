L'ex Mendieta: «Lazio, lotta all'ultimo respiro con la Juve»

Gaizka Mendieta è stato un grande centrocampista in Spagna,dove ha indossato le casacche di Valencia e Barcellona. La sua esperienza in Italia, con la Lazio (20 presenze, stagione 2000-01), non è stata altrettanto fortunata, anche in relazione agli 89 miliardi spesi per averlo. Oggi è uno dei testimonial delle Liga Legends, oltre che un fine conoscitore della materia calcistica.

Mendieta, sta per ripartire la serie A. La Lazio può vincere lo scudetto?

«Penso che se la giocherà sino alla fine. Ha fatto una stagione incredibile. Prima dell’arrivo del Coronavirus, era in grandissima forma. Aveva tanta fiducia nei propri mezzi e pensavo proprio che potesse superare in classifica la Juventus. Comunque credo che, anche adesso, abbia la stessa determinazione e fiducia che aveva prima dello stop del campionato».

Insomma, un testa a testa Lazio e Juve?

«La Lazio ha grandi giocatori, ma si sono dovuti fermare per tanto tempo, proprio come quelli della Juventus e delle altre squadre. Lotteranno fino alla fine. La Juve è forte. L’Inter è un po’ attardata. Personalmente spero che possa vincere la Lazio».

Tra i tanti spagnoli che stanno facendo bene in serie A c’è pure Luis Alberto…

«Ha fatto cose incredibili. Non è facile adattarsi al calcio italiano, ma alla Lazio sono stati bravi a trovargli il posto giusto in campo per farlo rendere al meglio».

In Italia si parla tanto del possibile arrivo di Arthur, giocatore del Barcellona…

«È un grandissimo giocatore. C’è chi lo paragona a Xavi. Sa proteggere la palla e vede bene il gioco. È il motore della squadra. Credo che, inserito nel giusto meccanismo, potrebbe fare benissimo anche in Italia. Io comunque spero che rimanga al Barcellona, anche se non si sa mai come vanno le cose con il mercato. È un giocatore che mi piace moltissimo»-

Come vede Immobile nella Lazio?

«Un bomber con i fiocchi. Forse è arrivato troppo presto in Liga. Nella Lazio di Simone Inzaghi sa fare la differenza Un grandissimo». Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 08:25



