Morta Melody Pasini, la fidanzata del calciatore Centurion: stroncata da infarto a 25 anni

Dramma inper il calciatore, attaccante delin prestito dal Racing Avellaneda ma con un passato anche in Italia in Serie A al: la fidanzataè morta tragicamente, stroncata da un infarto mentre era alla guida della sua auto. Aveva solo 25 anni.La ragazza, molto attiva e seguita sui social (aveva quasi 90mila followers su Instagram) avrebbe avuto un attacco di cuore alla guida dell'auto, che è andata poi a finire su un'altra auto in sosta. La morte, affermano i media argentini, sarebbe comunque stata causata dall'arresto cardiaco e non dall'incidente. Melody soffriva di cuore da quando era bambina ed era stata sottoposta a trapianto quando aveva solo 12 anni.