Mbappè ha una nuova fiamma, ecco chi è. Con la modella transgender è finita

Kylian Mbappé avrebbe una nuova fidanzata. Stando a quanto riportano i media francesi il bomber avrebbe interrotto la sua relazione con la modella transgender Ines Rau che avrebbe dimenticato con un'altra modella molto famosa sui social: Stephanie Rose Bertram. I due sarebbero stati visti a New York.

Kylian Mbappé ha trascorso un periodo di vacanza negli Stati Uniti, in particolare a New York. Il talento francese, attaccante del PSG, è partito con il compagno di squadra Hakimi, ma nei giorni che ha trascorso nella Grande Mela, sarebbe stato avvistato anche in compagnia della modella Stephanie Rose Bertram che secondo la stampa francese sarebbe la sua nuova fiamma.

La relazione con la modella transgender Ines Rau sarebbe quindi giunta al capolinea. La storia, che nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere, non si sarebbe lasciata dietro troppi strascichi: il giocatore e la modella sarebbero infatti rimasti in buoni rapporti.

