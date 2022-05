Mazzarri esonerato, il Cagliari affida la panchina ad Agostini

Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il club rossoblù ha deciso di esonerare l'allenatore toscano dopo la sconfitta interna con il Verona. L'annuncio è arrivato nella tarda mattinata di lunedì. Mazzarri paga le sette sconfitte nelle ultime otto gare. I ko che pesano di più sono quelli con Udinese, Spezia, Genoa e Verona. Sono gare in cui il Cagliari è apparso spaesato, senza carattere, incapace di capire cosa fare nei momenti cruciali della gara. Secondo quanto riporta Sky, il club ha scelto il tecnico della Primavera Alessandro Agostini per guidare la squadra nelle ultime tre partite di campionato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 13:33

