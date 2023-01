Max Rendina, il campione del mondo patron del Rally di Roma Capitale “scende” il campo per salvare la Sampdoria con nuovi sponsor

di Emilio Orlando

Il patron del “Rally Roma Capitale”, il campione del mondo Max Rendina, della scuderia “Motorsport Italia”, è pronto ad affiancare lo staff societaria della Sampdoria per la ricerca di brand commerciali da utilizzare come sponsor. L'alleanza strategica, tra Rendina la Samp è in attesta di essere perfezionata con la firma finale del contratto. L'accordo tra le due società sportive, una automobilistica e l'altra calcistica che milita nella massima serie, prevede una strategia per trovare nuovi sponsor e partner commerciali, per la Sampdoria che versa in cattive acque dal punto di vista sia sportivo che degli asset societari. Nuovi capitali, per dare ossigeno alla società calcistica genovese, fondata nel 1946 dopo l' unione tra la Samp e la Doria.

Un salvataggio al fotofinish, quello che potrebbe arrivare da Rendina per far risalire le sorti del club genovese già travagliato da varie vicende. Se l'operazione andrà a buon fine, il campione Max Rendina assumerà la carica dirigenziale di “brand manager”. «Vorrei charire che “Motorsport Italia” non interveniamo per un aumento di capitale della Sampdoria, ma ci stiamo accordando per stipulare un contratto come agenzia per trovare nuove partership commericiali. Ad oggi - conclude Rendina - il contratto tra le due società non è stato ancora firmato».

L'organizzazione dell'evento sportivo automobilistico, unico nel suo genere e invidiato dalle altre nazioni come la gara più significativa in Italia e in Europa, rappresenta per la Capitale la manifestazione più importante in termini numerici ed organizzativi da parte della “Motorsport Italia”, che tra annovera tra le fila dei corridori anche diversi equipaggi femminili. Non solo gare di rally, ma occhi sempre puntati anche alla sicurezza stradale, uno degli obiettivi promossi dall' ex campione del mondo Max Rendina. La gara, che rientra a livello Capitolino fra i grandi eventi è patrocinata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dall'assessorato alle politiche sportive del Comune, da Aci Sport e Aci Roma.

