È Ufficiale: Mauro Icardi in prestito al Paris Saint-Germain

Lunedì 2 Settembre 2019, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lo ufficializza ora all'ANSA l'Inter. «L'attaccante argentino precisa la società - si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva». «Contestualmente - aggiunge il club milanese - Icardi ha raggiunto un accordo con l'Inter per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022».Il testo del comunicato ufficiale della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022”.