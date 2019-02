Icardi, l'ex capitano: «Meglio zitti che passare per stupidi»

Mauro Icardi cita Mark Twain per spiegare il suo silenzio in questi giorni difficili e su Instagram fa i complimenti a Lautaro Martinez per il gol partita al Rapid Vienna. «È meglio stare zitti ed essere considerati stupidi piuttosto che aprir bocca e togliere ogni dubbio», è la citazione scelta da Icardi per esprimere il proprio stato d'animo accompagnata da una foto in bianco e nero. Poi nelle "stories' di Instagram i complimenti a Lautaro, una foto che li ritrae abbracciati e la frase

Felicitaciones amigo

.

Ultimo aggiornamento: 23:04

