Mauro Carboni, l'allenatore morto a 58 anni: allenò anche la Roma, l'Ostiamare e il Torrenova

Il calcio laziale piange uno dei suoi migliori allenatori. È morto, a 58 anni, Mauro Carboni, tecnico che a livello giovanile aveva allenato, tra le altre, il Fidene, la Lupa Roma, il Savio, l'Ostiamare e la AS Roma. Dopo i successi a livello giovanile, Carboni era diventato responsabile tecnico della prima squadra dell'Atletico Torrenova.

Il portale Gazzetta Regionale riferisce che Mauro Carboni si è spento dopo una lotta con un male durata diverse settimane. Il primo a dare la notizie della sua scomparsa è stato uno dei figli, Fabrizio, difensore del Gozzano (Serie D): «Sei stato molto più di un padre, eri il mio idolo. Dimenticarti sarà impossibile, sei stato il nostro guerriero e lo sarai sempre. Vorrei tornare a 20 anni fa, quando ti aspettavo sulle scale che tornavi da lavoro e ti abbracciavo forte. Dovrei scrivere ciò che penso per giorni, ma poi piango e tu non vorresti. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicino in questo momento... Ciao pà, ci vediamo».







Mauro Carboni, che vantava un'esperienza fuori dal comune nel calcio giovanile (con vittorie a livello regionale e nazionale), era stato tecnico anche della Roma e, dall'inizio dell'anno scorso, era approdato all'Atletico Torrenova, dove finalmente aveva avuto la possibilità di dirigere anche una prima squadra, nel campionato di Promozione.







Oltre all'Atletico Torrenova, anche le ex squadre hanno voluto salutare la persona ancora prima che l'allenatore. L'Ostiamare, ad esempio, lo ha ricordato così: «L'aspetto sportivo è solo di contorno alla grande umanità di Mauro, che ha saputo trasmesso i suoi valori, e la sua grande passione ai ragazzi allenati ad Ostia e nel Lazio».







I funerali di Mauro Carboni si terranno domani a Roma, alle ore 11 a Borgo Don Bosco, via Prenestina 460.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 15:17

